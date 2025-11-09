জাকসু নির্বাচন
সব ব্যালট জমা হচ্ছে সিনেট ভবনে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভোট গণনা কাজ শুরু হয়েছে। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ কেন্দ্র থেকে ব্যালট বক্স নিয়ে আসা হয় সিনেট ভবনে। সেখানে চলছে গণনার কাজ।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টায় শেষ হয়। গণনার কাজ শুরু হয় সন্ধ্যা ৭টা থেকে। প্রতিটি হলের চলছে আলাদা আলাদা গণনা করা হবে বলে জানান নির্বাচন কমিশন।
এর আগে সকাল ৯টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছিল। তবে একটি কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি থাকায় সেখানে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি হলের ২২৪টি বুথে কেন্দ্রীয় ও হল সংসদ মিলিয়ে ৪০টি পদে ভোটগ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ভোটগ্রহণ চলাকালীন ছাত্রশিবির, ছাত্রদল ও বাগছাস সমর্থিত প্রার্থীরা একে-অপরের বিরুদ্ধে জাল ভোট, কারচুপি এবং নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে।
