কখন জাকসুর ভোট গণনা শুরু—সিদ্ধান্ত হয়নি এখনো

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৫ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শেষ হলেও এখনো গণনা শুরু হয়নি। কখন গণনা শুরু হবে তাও জানানো হয়নি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জাকসু নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘ভোটগ্রহণ বিকেল ৫টায় শেষ হওয়ার কথা থাকলেও অনেক কেন্দ্রে সময়ের পরও ভোটগ্রহণ করা হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে এক হলের ব্যালেট বাক্স এসেছে। এজন্য আমরা ৭টায় ভোট গণনা শুরু করতে পারিনি। কখন শুরু হবে তা এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। পরবর্তীতে জানানো হবে।’

এর আগে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে ভোটগ্রহণ ‍শুরু হয়। তবে বেশ কয়েকটি অভিযোগে নির্বাচন বর্জন করেছেন ছাত্রদলসহ চারটি প্যানেল ও পাঁচ স্বতন্ত্র প্রার্থী।

