তাজউদ্দীন হলে সাড়ে ৭ ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ৫৬ শতাংশ

তাজউদ্দীন হলে সাড়ে ৭ ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ৫৬ শতাংশ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ প্রায় শেষের পথে। বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তাজউদ্দীন হলে ৫৬ শতাংশ ভোট পড়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) হলটির নির্বাচনী কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন।
নির্বাচন কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্যমতে, তাজউদ্দীন হলে মোট ভোটার ৯৪৭ জন। বিকেল ৪টা ৩০ পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৫৩২টি। সে হিসাবে ভোট পড়েছে ৫৬ দশমিক ১৭ শতাংশ। এখনো কেন্দ্রটিতে অনেক ভোটার লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন বলে জানানো হয়েছে।
এর আগে বিকেল পৌনে ৪টা পর্যন্ত জাহানারা ইমাম হলে ৫৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। এ কেন্দ্রের নির্বাচনী কর্মকর্তারা জানান, হলটিতে মোট ভোটার ৩৬৪ জন। বিকেল পৌনে ৪টায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ২১০ জন ভোট দিয়েছেন। শতাংশের হিসাবে যা ৫৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ।
এদিকে, বিকেল পৌনে ৩টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রীতিলতা হলে ভোট দিয়েছেন ১৬০ জন। হলটিতে মোট ভোটার ৩৯৯ জন। সে হিসাবে ভোটগ্রহণের প্রথম প্রায় সাড়ে ৫ ঘণ্টায় ভোট পড়ার হার ৪০ দশমিক ১০ শতাংশ।
ফজিলাতুন্নেছা হলে মোট ভোটার ৮০৩ জন। বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৪৬০টি। সে হিসাবে ভোট পড়েছে ৫৭ দশমিক ২৮ শতাংশ।
