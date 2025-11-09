ফজিলাতুন্নেসা হলে হট্টগোল বন্ধ হওয়ার পর ভোটগ্রহণ শুরু

ফজিলাতুন্নেসা হলে হট্টগোল বন্ধ হওয়ার পর ভোটগ্রহণ শুরু
জাকসু নির্বাচনে ফজিলাতুন্নেসা ছাত্রী হলে ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী শেখ সাদী হাসানের প্রবেশ ঘিরে হট্টগোলে ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকার পর ফের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুর পৌনে ২টার দিকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। এর আগে দুপুর পৌনে সোয়া ১২টার দিকে হট্টগোলের কারণে ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখা হয়।
জানা যায়, ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী শেখ সাদী হাসান প্রবেশ করায় হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। ছাত্রীরা এর প্রতিবাদ জানিয়ে তাদের বের করে দেন। এ নিয়ে কেন্দ্রটিতে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ।
এর আগে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় ২১টি হলে একযোগে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে।
এবারের নির্বাচনে মোট ১১ হাজার ৮৯৭ জন শিক্ষার্থী ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে ছাত্র ৬ হাজার ১১৫ জন এবং ছাত্রী ৫ হাজার ৭২৮ জন। ভোটগ্রহণের জন্য ২১টি কেন্দ্রে ২২৪টি বুথ স্থাপন করা হয়েছে।
এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদের ২৫ পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৭৭ জন প্রার্থী। নির্বাচনে বামপন্থি, শিবির, ছাত্রদল ও স্বতন্ত্রদের সমর্থিত মিলিয়ে সর্বমোট আটটি প্যানেল অংশগ্রহণ করছে। ছাত্রদের ১১টি ও ছাত্রীদের ১০টি হল মিলিয়ে মোট ২১ ভোটকেন্দ্র ঠিক করা হয়েছে।
নির্বাচনে ৬৭ জন পোলিং অফিসার (শিক্ষক) এবং ৬৭ জন সহায়ক পোলিং অফিসার (কর্মকর্তা) নিয়োগ করা হয়েছে। ভোটগ্রহণ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ভোট গণনা করা হবে।
এমএন/জিকেএস