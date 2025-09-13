জাকসু নির্বাচনে ভরাডুবি ছাত্রদলের

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪৩ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা দেয় ছাত্রদল

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে ছাত্রদলের। জাকসুর ২৫টি পদের মধ্যে একটিতেও জয়লাভ করতে পারেননি তারা। ফলাফল বিশ্লেষণ করে এই তথ্য জানা গেছে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে জাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচনে সহসভাপতি (ভিপি) নির্বাচিত হয়েছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন প্যানেলের আবদুর রশিদ জিতু। আর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) নির্বাচিত হয়েছেন শিবির-সমর্থিত সমন্বিত শিক্ষার্থী জোটের মাজহারুল ইসলাম।

ফলাফলে দেখা যায়, ২৫টি পদের মধ্যে ২০টিতেই জয় পেয়েছে শিবির-সমর্থিত সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট। বাকি চারটির মধ্যে দুটি বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) ও দুটি স্বতন্ত্র থেকে নির্বাচিত।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে জাকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। চলে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। ওইদিন ভোট গণনা শুরু হয় রাত সোয়া ১০টায়।

তবে বিভিন্ন অসঙ্গতির অভিযোগ এনে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা দেয় ছাত্রদল। পরে আরও তিনটি প্যানেল ও স্বতন্ত্র পাঁচ প্রার্থী নির্বাচন বয়কট করেন।

নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না থাকা ও নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলে একজন নির্বাচন কমিশনারসহ বিএনপিপন্থি চার শিক্ষক পদত্যাগ করেছেন।

জাকসুতে মোট ভোটার সংখ্যা ১১ হাজার ৮৯৭। এর মধ্যে ছাত্র ছয় হাজার ১১৫ এবং ছাত্রী পাঁচ হাজার ৭২৮ জন। এর প্রায় ৬৭-৬৮ শতাংশ ভোট পড়েছে।

মো. রাকিবুল হাসান প্রান্ত/আরএইচ/এসআর/জেআইএম

