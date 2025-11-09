অন্ধকারে ভোট, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণ জানা নেই প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩০ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অন্ধকারে ভোট, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণ জানা নেই প্রশাসনের

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ১০ নম্বর হলে বিদ্যুৎ না থাকায় অন্ধকারে ভোট দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। তবে এই বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণ সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালইয়ের আইসিটি সেলের সদস্য ফজলুল করিম পাটোয়ারী বলেন, ‘সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছিল প্রশাসনকে৷ কেন বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়েছে সে বিষয়ে অবগত নই।’

‘প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বড় ধরনের কোনো সমস্যার কারণে এটা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে’- বলেন তিনি।

এর আগে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার ভোটগ্রহণ ১০ নম্বর হলে পৌনে এক ঘণ্টা পিছিয়ে শুরু সকাল পৌনে ১০টায়। সাড়ে ১০টার দিকে বৈদ্যুতিক গোলযোগ দেখা দেয়। ফলে অন্ধকারে ২৫ মিনিট ধরে চলে ভোটগ্রহণ। এরপর বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে বিদ্যুৎ সংযোগ স্বাভাবিক হয়।

ব্যালট আসতে দেরি হওয়ায় ওই কেন্দ্রে ভোট শুরু করতে দেরি হয়েছে বলে জানান নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। ১০ নম্বর হলে মোট ৫২২ জন শিক্ষার্থী ভোট দিচ্ছেন।

এবারের নির্বাচনে মোট ১১ হাজার ৮৯৭ জন শিক্ষার্থী ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে ছাত্র ৬ হাজার ১১৫ জন এবং ছাত্রী ৫ হাজার ৭২৮ জন। ভোটগ্রহণের জন্য ২১টি কেন্দ্রে ২২৪টি বুথ স্থাপন করা হয়েছে।

আরএএস/এমকেআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।