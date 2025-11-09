তাজউদ্দিন হলে ভোটগ্রহণ বন্ধ
জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে তাজউদ্দিন হলে হল কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখা হয়েছে। সকালে ভোটগ্রহণ শুরুর পর বেলা পৌনে ১২টার দিকে ইনডেক্স কার্ড ও আইডি কার্ড সংশ্লিষ্ট জটিলতায় ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখা হয়।
এর আগে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ভোটগ্রহণের পর থেকে প্রায় দেড়ঘণ্টা কোনো যাচাই ছাড়াই নেওয়া হয় ভোট। এছাড়া ভোটার তালিকায় মাস্টার্সের শিক্ষার্থীদের কোন নাম নেই এবং নাম ও ছবি ভোটার তালিকায় না থকলেও ভোট দেওয়া অভিযোগ দিলে ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়। পরে সাড়ে ১২টার দিকে পুনরায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়।
হল প্রভোস্ট লুৎফর আলী বলেন, ভোট দেওয়া ১৪৩ জন জনকে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে যাচাই-বাছাই করা হবে। তাদের ভোটার লিস্ট প্রকাশ করা হবে। কোনো ত্রুটি থাকলে সেগুলো বাতিল করা হবে।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এএইচ/ জিকেএস