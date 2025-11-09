তাজউদ্দিন হলে ভোটগ্রহণ বন্ধ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৬ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে তাজউদ্দিন হলে হল কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখা হয়েছে। সকালে ভোটগ্রহণ শুরুর পর বেলা পৌনে ১২টার দিকে ইনডেক্স কার্ড ও আইডি কার্ড সংশ্লিষ্ট জটিলতায় ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখা হয়।

এর আগে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ভোটগ্রহণের পর থেকে প্রায় দেড়ঘণ্টা কোনো যাচাই ছাড়াই নেওয়া হয় ভোট। এছাড়া ভোটার তালিকায় মাস্টার্সের শিক্ষার্থীদের কোন নাম নেই এবং নাম ও ছবি ভোটার তালিকায় না থকলেও ভোট দেওয়া অভিযোগ দিলে ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়। পরে সাড়ে ১২টার দিকে পুনরায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়।

হল প্রভোস্ট লুৎফর আলী বলেন, ভোট দেওয়া ১৪৩ জন জনকে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে যাচাই-বাছাই করা হবে। তাদের ভোটার লিস্ট প্রকাশ করা হবে। কোনো ত্রুটি থাকলে সেগুলো বাতিল করা হবে।

