ওভারঅল যা দেখছি, তা উদ্বেগজনক: শিবিরের জিএস প্রার্থী
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ‘সার্বিক পরিস্থিতি’ উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী মাজহারুল ইসলাম।
তিনি বলেন, ছাত্রদল ও বাগছাস নানাভাবে মব তৈরি করছে। তারা বলছে, এখানে নাকি শিবির ভোট চুরি করছে, ছাত্রী সংস্থা ভোট চুরি করছে; কিন্তু ওভারঅল যা দেখতে পাচ্ছি, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। প্রশাসনের চরম ব্যর্থতা।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে জাকসু নির্বাচন কমিশনার কার্যালয়ের সামনে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে জিএস প্রার্থী শিবির নেতা মাজহারুল ইসলাম এসব কথা বলেন।
