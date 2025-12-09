বাগছাস বলছে জাকসু নির্বাচন ‘ত্রুটিযুক্ত’, তবে মেনে নেবে ফলাফল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৯ এএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জাকসু) নির্বাচনকে ‘ত্রুটিযুক্ত’ বলে বর্ণনা করলেও ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক চর্চা ও শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের ক্ষমতার ভারসাম্যের জন্য সেটি মেনে নেবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস) জাবির সদস্যসচিব আবু তৌহিদ মো. সিয়াম।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত দেড়টায় সংবাদ সম্মেলনে বাগছাসের সদস্যসচিব এবং ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’ প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী আবু তৌহিদ মো. সিয়াম ফলাফল যা-ই হোক মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাগছাস সমর্থিত ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’ প্যানেল থেকে ভিপি পদপ্রার্থী ও বাগছাস জাবির আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল।

লিখিত বক্তব্য পাঠ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সিয়াম বলেন, ‘জাকসু যে শুরু হলো, এটাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। বিশেষ করে সাত-আট হাজার শিক্ষার্থী এত প্রতিকূলতার পরে ভোট দিয়েছেন। বিষয়টিকে আমরা সাধুবাদ জানাই। এ জন্যই আমরা বলছি, এ নির্বাচনটা আমরা বর্জন করছি না। কিন্তু এই নির্বাচনটা যে ত্রুটিযুক্ত, সেটা আমরা অ্যাড্রেস করছি।’

তিনি বলেন, ‘তবে আমরা বলছি, ৩২ বছরের নো-জাকসু কাটিয়ে আমরা একটা ব্যাড ইলেকশনের মাধ্যমে হলেও যে জাকসু আমরা পেয়েছি, তা দিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ক্ষমতার ভারসাম্য আনার জন্য এ জাকসুটা আমাদের দরকার। আমরা মনে করি, এ জাকসু যদি আমরা বর্জন করি, এটা যদি বানচালের দিকে যায়, তাহলে হয়তো এ প্রশাসন আমাদের সামনে আবারও একটা ৩৩ বছরের জটলা আনবে। সেটি হলে জাহাঙ্গীরনগরের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে হুমকির মুখে ফেলবে।’

ভোটগ্রহণের দিনও অসংখ্য অনিয়মের অভিযোগ তোলে বাগছাস। সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, বিভিন্ন হলে অমোচনীয় কালি ব্যবহার হয়নি বা সহজে মুছে গেছে। অনেক ব্যালটে ছবি না থাকায় জাল ভোটের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ফজিলতুন্নেসা, তাজউদ্দীন ও রফিক-জব্বার হলে ভোটার পরিচয় যাচাই না করে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। আবার বেশ কয়েকটি হলে প্রার্থী ও সাংবাদিকদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

ছাত্রশিবির ও ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, তারা ভোটকেন্দ্রে লিফলেট বিতরণ, টোকেন সরবরাহ, লাইন জ্যামিং এবং প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে নির্বাচনী পরিবেশ নষ্ট করেছেন।

এর আগে জাকসু নির্বাচনে অংশ নিতে গত ২২ আগস্ট বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস) জাবি শাখা সমর্থিত ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম' ২৩ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেন। এতে ভিপি পদে বাগছাসের জাবি শাখার আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল এবং জিএস পদে রয়েছেন সদস্যসচিব আবু তৌহিদ মো. সিয়াম। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (নারী) পদে মালিহা নামলাহ ও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদে জিয়া উদ্দিন আয়ান লড়াই করেছেন।

