ছাত্রদলের ভিপি-এজিএস প্রার্থীর কেন্দ্রে প্রবেশের চেষ্টা, হট্টগোল
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে। নির্বাচনী ভোটকেন্দ্রগুলোতে প্রার্থীদের প্রবেশ করা নিয়ে একাধিক হলে হট্টগোলের ঘটনা ঘটেছে। হট্টগোলের জেরে ছাত্রীদের একটি হলে ভোটগ্রহণ বন্ধ রয়েছে।
এবার তাজউদ্দীন আহমদ হলকেন্দ্রে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী শেখ সাদী হাসান। তার সঙ্গে ছিলেন ছাত্রদল প্যানেলের এজিএস প্রার্থী।
তবে কেন্দ্রে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের প্রবেশ করতে না দেওয়ায় নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছেন তারা। এ নিয়ে তাজউদ্দীন হল কেন্দ্রেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। তবে ভেতরে ভোটগ্রহণ চলছে।
এর আগে ছাত্রীদের ফজিলাতুন্নেসা হলে ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী প্রবেশ করায় ছাত্রীরা বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে ব্যাপক হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে ফজিলাতুন্নেসা হল কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ রয়েছে।
ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকারের বিষয়ে জাকসুর আচরণ বিধিমালায় উল্লেখ রয়েছে, নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন কমিশনের অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটাররাই অনুপ্রবেশ করতে পারবেন।
