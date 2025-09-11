  2. ক্যাম্পাস

আরিফুল্লাহর অভিযোগ

ভোটার ২৯৩ জন, ব্যালট পেপার পাঠানো হয়েছে ৪০০

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:১৭ এএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে কেন্দ্রগুলোতে ভোটারের চেয়েও বেশি ব্যালট পেপার পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আরিফুল্লাহ আদিব।

তিনি বলেন, শহীদ সালাম-বরকত হল কেন্দ্রে মোট ভোটারই ২৯৩ জন। অথচ সেখানে ব্যালট পেপার পাঠানো হয়েছে ৪০০টি। এটা খুব অ্যালার্মিং (আশঙ্কাজনক)। অতিরিক্ত ১০৭টি ব্যালট পেপার সেখানে কেন পাঠানো হয়েছে, তার কোনো সদুত্তর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছ থেকে আমরা পাইনি।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মোশাররফ হল কেন্দ্রের সামনে ভোট দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

নিয়ম ভঙ্গ করে ভোটার নন, এমন ছাত্রদল নেতাকর্মীরা হলগুলোতে অবস্থান করছেন অভিযোগ করে আরিফুল্লাহ আদিব বলেন, ছাত্রদলের নেতাকর্মী; যারা কি না ক্যাম্পাসের সাবেক শিক্ষার্থী; তারা ভোটার না, অথচ তারা হলের মধ্যেই অবস্থান নিয়েছেন। এটাও খুবই অ্যালার্মিং (শঙ্কার)। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলেছিল, সকাল ১০টার পর বহিরাগত যারাই হলে থাকবেন, তাদের গ্রেফতার করা হবে। আমরা নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি, তারা কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি।

