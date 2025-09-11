জাকসু নির্বাচনে
ডোপটেস্টের ফল প্রকাশ না হওয়ায় ভিপি প্রার্থী আরিফুল্লাহর ক্ষোভ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’র ভিপি প্রার্থী আরিফুল্লাহ আদিব নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, ডোপটেস্টে অংশ না নেওয়া প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং এর ফলাফলও প্রকাশ করা হয়নি। একইসঙ্গে ক্যাম্পাসে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিয়েও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মোশাররফ হল কেন্দ্রের সামনে ভোট দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আদিব এই মন্তব্য করেন।
আদিব জানান, শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে জাকসু নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের জন্য ডোপটেস্টের (মাদকাসক্ত পরীক্ষা) আয়োজন করেছিল। কমিশন থেকে জানানো হয়েছিল, যারা এই পরীক্ষায় অংশ নেবে না, তাদের প্রার্থিতা বাতিল করা হবে। কিন্তু বাস্তবে এমনটা হয়নি।
তিনি বলেন, অনেক প্রার্থীই ডোপটেস্টে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তাদের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি এবং তাদের তালিকাও প্রকাশ করেনি। শুধু তাই নয়, যারা পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে, সেই ফলাফলও কমিশন প্রকাশ করেনি।
ভোটের দিন সকালে ক্যাম্পাসে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের আনাগোনা নিয়ে আরিফুল্লাহ আদিব আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, নির্বাচন কমিশন বলেছিল, বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে ক্যাম্পাসে কোনো সাবেক শিক্ষার্থী থাকতে পারবে না। কিন্তু ক্যাম্পাসে এখনও অনেক সাবেক শিক্ষার্থীর আনাগোনা চোখে পড়ছে। আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করছি এবং প্রশাসনের কাছে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছি।
আরিফুল্লাহ আদিব বিশ্বাস করেন, যদি জাকসু নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়, তাহলে তার প্যানেল ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে।
তিনি বলেন, নির্বাচনে একটি পক্ষ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। তবে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যদি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়, তবে সমন্বিত শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে।
কেএইচকে/এএসএম