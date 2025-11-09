জাকসু নির্বাচন
নজরুল হল কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার পর আঙুলে কালি না দেওয়ার অভিযোগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পর ভোটারের আঙুলে কালি না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল কেন্দ্রে এই অনিয়ম দেখা গেছে। তবে অভিযোগ উঠার প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর ভোটারদের আঙুলে কালি দেওয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।
জানা গেছে, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী আল আমিন কালি না দেওয়ার অভিযোগ তুলেন। তিনি দাবি করেন, এই কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার সময় কোনো ভোটারের আঙুলের ওপর মার্কার দিয়ে দাগ দেওয়া হচ্ছে না। শুধু স্বাক্ষর নিয়ে ব্যালট পেপার দেওয়া হচ্ছে।
এ বিষয়ে হলের পোলিং কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার মন্ডল বলেন, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে তাদের কারও কাছে মার্কার সরবরাহ করা হয়নি।
তবে ভোট গ্রহণের প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর ভোটারদের আঙুলে অমোচনীয় কালি দেওয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।
এদিকে ২১ নম্বর ছাত্র হলে (সাবেক শেখ রাসেল হল) হাতে মার্কারের দাগ দিয়ে ভোটগ্রহণ হচ্ছে। এই কেন্দ্রে মোট ভোটার ৭৩৫ জন। বেলা ১০টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৯২টি।
এই কেন্দ্রের রিটার্নিং কর্মকর্তা মোসাব্বের হোসেন বলেন, কেন্দ্রে মার্কার ব্যবহারের কেন্দ্রীয় নির্দেশনা নেই। শিক্ষার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে মার্কার ব্যবহার করা হচ্ছে।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব অধ্যাপক একেএম রাশিদুল আলম বলেন, সব হলেই ভোটারদের ভোট দেওয়া শেষে আঙুলে কালি দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে অমোচনীয় কালি দেওয়ার জন্য দুটি করে কলম দেওয়া হয়েছে। সব হলেই দেওয়ার কথা। ওই হলে কেন দেওয়া হচ্ছে না তিনি খোঁজ নিচ্ছেন বলে জানান।
