লোহাগাড়ায় জামায়াতের শাহজাহান চৌধুরীর জয়

লোহাগাড়ায় জামায়াতের শাহজাহান চৌধুরীর জয়
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনে জামায়াতের শাহজাহান চৌধুরী বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৭২ হাজার ৬১ ভোট।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সাতকানিয়া ও লোহাগাড়ায় প্রকাশিত চূড়ান্ত ফলাফলে বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা।
তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ২৭ হাজার ২৫ ভোট। মোট ভোটকেন্দ্র ছিল ১৫৭টি।
শাহজাহান চৌধুরী এর আগে ১৯৯১ ও ২০০১ সালে দুই দফায় এ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এছাড়া ২০০৮ সালে জোটের প্রার্থী হিসেবে জামায়াতের নায়েবে আমির শামসুল ইসলাম এখান থেকে জয়ী হন।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, এ আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ৯১ হাজার ৮২২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৫৭ হাজার ৪৪৮ জন এবং নারী ভোটার ২ লাখ ৩৪ হাজার ৩৭৪ জন।
