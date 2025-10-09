নেপালে নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ: জেন জি প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে দিলো সেনাবাহিনী

নেপালে নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ: জেন জি প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে দিলো সেনাবাহিনী
নেপালে নেতৃত্ব নিয়ে হট্টগোলের জেরে জেন জি প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে দিয়েছে সেনাবাহিনী। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কিকে অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান হিসেবে সমর্থন দেওয়ার পর জেন জি প্রতিনিধিরা সেনা সদর দপ্তরে গিয়েছিলেন সেনাপ্রধান অশোক সিগডেলের সঙ্গে আলোচনা করতে। তবে সেখানে নেতা নির্বাচন নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয়।
সেনা সদর দপ্তরের প্রধান গেটে যুবকরা একে অপরের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। কারা অস্থায়ী সরকারের নেতৃত্ব নেবে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক দেখা দেয়।
প্রতিনিধিদের একটি দল কার্কির নেতৃত্বকে সমর্থন করে। অন্যরা ঢারান মেয়র হার্কা সাম্পাং এবং কাঠমান্ডু মেয়র বালেন্দ্র শাহকে বিকল্প হিসেবে প্রস্তাব করে স্লোগান দেয়। আবার কিছু যুবক কার্কির নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য নয় বলে চিৎকার করতে থাকে।
এ অবস্থায় হস্তক্ষেপ করে সেনাবাহিনী। তারা সব বিক্ষোভকারীকে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছে এবং আগামী বৃহস্পতিবার নির্ধারিত নেতৃত্ব প্রতিনিধি ও তার ফোন নম্বরসহ ফের উপস্থিত হতে বলেছে।
সেনাবাহিনী আরও জানিয়েছে, কেবল অনুমোদিত প্রতিনিধি নেতৃত্বের প্রস্তাব উপস্থাপন করবেন, যাতে বর্তমান রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে সুশৃঙ্খল সংলাপ এবং শৃঙ্খলা বজায় থাকে।
সূত্র: খবর হাব
