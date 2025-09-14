নেপালে জেন-জি বিক্ষোভে সহিংসতার বিচার হবে: অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী
নেপালে জেন-জি বিক্ষোভে সহিংসতার বিচার হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন দেশটির অন্তবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি। সেই সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগকে দেশের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন তিন।
দায়িত্ব নেওয়ার পর রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) প্রথমবারের মতো সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন সুশীলা কার্কি। শুক্রবার অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। দায়িত্ব গ্রহণের পরই তিনি আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ ঘোষণা করেন ও নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেন, যা তার সরকারের রূপরেখার অংশ।
সিংহ দরবারে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে দেওয়া বক্তব্যে কার্কি বলেন, বিক্ষোভের নামে যা ঘটেছে, তা পরিকল্পিত বলে মনে হয়। এতে ষড়যন্ত্রের প্রশ্নও উঠে এসেছে। সিংহ দরবার, পার্লামেন্ট ভবন, সুপ্রিম কোর্ট, বিভিন্ন ব্যবসায়িক কমপ্লেক্স ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে ভাঙচুরের ঘটনায় তদন্ত চালানো হবে ও সত্য উদঘাটন করে দায়ীদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে।
তিনি বলেন, মাত্র ২৭ ঘণ্টার বিক্ষোভে আমি এমন পরিবর্তন আগে দেখিনি। এ প্রজন্মের দাবিগুলো পূরণ করতে হলে আমাদের সবাইকে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করতে হবে। আমি নিজের ইচ্ছায় এখানে আসিনি; আপনাদের আহ্বানেই এই দায়িত্ব নিয়েছি। দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে ও দেশের অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড় করাতে হলে ইতিবাচক মনোভাব ও সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারের কোনো বিকল্প নেই।
সূত্র: দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট
এসএএইচ