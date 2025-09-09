নেপালে পার্লামেন্ট ভবনে আগুন, আসবাব-বাগানের গাছ তুলে নিয়ে গেলো জনতা

নেপালে পার্লামেন্ট ভবনে আগুন, আসবাব-বাগানের গাছ তুলে নিয়ে গেলো জনতা
নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে ফেডারেল পার্লামেন্ট ভবনে আগুন দিয়েছে বিক্ষোভককারীরা। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি পদত্যাগের পর ভবনটিতে তাণ্ডব চালায় ক্ষুব্ধ জনতা।
এদিন বিক্ষোভকারীরা কারফিউ অমান্য করেই পার্লামেন্ট প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ভবনের কিছু অংশ থেকে ধোঁয়া উঠে আসছে এবং আশপাশে জড়ো হয়েছে হাজার হাজার মানুষ।
ভবনের কিছু জানালা ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং বাইরের দেওয়ালে গ্রাফিতি ও সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দামূলক লেখা দেখা গেছে। ভবনের চারপাশে মোটরবাইক ঘুরছিল। কেউ কেউ বাগানের গাছপালা এবং ভেতরের ছবি তুলে নিয়ে যান।
আরও দেখা যায়, বিক্ষোভকারীরা ভবনের প্রবেশদ্বারে আগুনের চারপাশে নাচছে এবং নেপালের পতাকা হাতে ধরে স্লোগান দিচ্ছে।
সূত্র: বিবিসি
কেএএ/