নেপালে আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৭২
নেপালে দুর্নীতিবিরোধী সহিংস আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২ জনে। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে দেশটির সরকার।
চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কার্যক্রম শুরু করেছে।
সরকারের প্রধান সচিব একনারায়ণ আর্যাল এক বিবৃতিতে জানান, ৭২ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১৯১ জন চিকিৎসাধীন।
এদিকে ছয় মাসের মধ্যেই ক্ষমতা ছাড়বেন নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি। দেশটির নবনিযুক্ত এই প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি ছয় মাসের বেশি সময় এ পদে থাকবেন না। তিনি বলেন, আমি এই দায়িত্ব চাইনি। রাজপথে মানুষের আওয়াজ শোনার পরই আমাকে এই পদ গ্রহণ করতে হয়েছে। শুক্রবার শপথ নেওয়ার পর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় এসব বলেন সুশীলা কার্কি। খবর বিবিসির।
এক বিবৃতিতে সুশীলা কার্কি বলেন, আগামী বছরের ৫ মার্চ নির্বাচনের পর গঠিত নতুন সরকারের কাছেই তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে সহিংসতায় ৭০ জনের বেশি মানুষ নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকার পতনের পরপরই কার্কিকে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী করা হয়।
সুশীলা কার্কি বলেন, জেন জি প্রজন্মের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী আমাদের কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, এই প্রজন্ম যা দাবি করছে তা হলো দুর্নীতির অবসান, সুশাসন ও অর্থনৈতিক সমতা।
গত ৮ সেপ্টেম্বর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তের পর শুরু হওয়া বিক্ষোভ দুদিনের মধ্যেই সহিংসতায় রূপ নেয়। এ সময় সংসদ ভবনে আগুন দেওয়া হয়, রাজনীতিকদের বাড়ি-ঘর ভাঙচুর করা হয়।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম