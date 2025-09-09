নেপালে জেন জি বিক্ষোভ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী-পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পেটালো ক্ষুব্ধ জনতা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০৬ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হামলায় আহত দেউবা দম্পতি/ ছবি: অন্নপূর্ণা এক্সপ্রেস

নেপালে জেন জি বিক্ষোভকারীদের হামলায় আহত রয়েছেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও নেপালি কংগ্রেস সভাপতি শের বাহাদুর দেউবা এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরজু রানা দেউবা। মঙ্গলবার (৯ সেপ্পেটম্বর) বুধনিলকণ্ঠে তাদের বাসভবনে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করে বিক্ষোভকারীরা।

জানা যায়, বিক্ষোভকারীরা দেউবা দম্পতিকে তাদের বাসভবনে প্রবেশ করে মারধর করে। পরে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, দেউবা দম্পতিকে ঘরের বাইরে লনের মাঝে নিয়ে বসানো হয় এবং নিরাপত্তা প্রহরীদের ঘিরে রাখা হয়। কিছু ক্লিপে দেখা যায়, বিক্ষোভকারীরা দেউবা দম্পতিকে পুলিশ বা সেনার কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

এর আগে, সোমবার পার্লামেন্ট ভবনের সামনে তুমুল সংঘর্ষে ১৯ জন নিহত এবং কয়েকশ মানুষ আহত হন। মঙ্গলবার মারা যান আরও দুজন।

বিক্ষোভকারীরা দুর্নীতি, সরকারবিরোধী নিপীড়ন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরকারের নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিলেন। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী জলকামান, টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট এবং গুলি ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালায়। বিভিন্ন শহরে জারি করা হয় কারফিউ।

তবে আন্দোলনকারীরা দমে না গিয়ে মঙ্গলবারও বিক্ষোভ চালিয়ে যান। চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। এদিন বিভিন্ন নেতার বাড়ি ও সরকারি ভবনে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা।

সূত্র: সেতোপাতি
কেএএ/

