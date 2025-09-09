বাংলাদেশিদের নেপালে ভ্রমণ না করার আহ্বান

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৪:২১ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নেপালে বিক্ষোভ/ ছবি: কাঠমান্ডু পোস্ট

নেপালে অবস্থানরত সব বাংলাদেশি নাগরিককে বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস। নাগরিকদের নিজ নিজ হোটেল বা অবস্থানস্থলে থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

একই সঙ্গে নেপালে প্রবেশকারী যাত্রীসহ বাংলাদেশি নাগরিকদেরও চলমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নেপালে ভ্রমণ না করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) নেপালের বাংলাদেশ দূতাবাসের বরাত দিয়ে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।

জরুরি প্রয়োজনে বাংলাদেশিরা+৯৭৭৯৮০৩৮৭২৭৫৯ অথবা +৯৭৭৯৮৫১১২৮৩৮১ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন বলেও জানানো হয়েছে।

দূতাবাস সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে ৩৬ সদস্যের জাতীয় ফুটবল দল ছাড়াও মিরপুরের ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের (ডিএসসিএসসি) ৫১ সদস্যের প্রতিনিধিদল নেপালে আটকে আছেন। তারা নেপালে বিদেশ সফরের অংশ হিসেবে গিয়েছিলেন।

প্রতিনিধিদলের দৈনন্দিন কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর তাদের ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে। এদিকে পরিস্থিতি অনুযায়ী চলাচল নিয়ে প্রতিনিধিদলটি প্রতিদিন মূল্যায়ন করছে। স্থানীয় সমন্বয়কারীর মাধ্যমে বাংলাদেশ দূতাবাস তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে।

