নেপালে বিক্ষোভ

পার্লামেন্ট ভবনে ‘বিজয় পতাকা’ ওড়ালো জেন জি আন্দোলনকারীরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২১ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ সেপ্টেম্বর নেপালের পার্লামেন্ট ভবনে ঢুকে পড়ে বিক্ষোভকারীরা/ ছবি: হিমালয়ান টাইমস

নেপালে জেন জি আন্দোলনের তীব্রতায় অবশেষে পদত্যাগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। দুর্নীতি, অস্থিরতা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে তরুণ প্রজন্মের এই আন্দোলনের চাপে তিনি ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। তার পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়তেই আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিজয়োল্লাস দেখা দেয়।

সোমবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ঘের পর মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিক্ষোভকারীরা আবারও রাজধানী কাঠমান্ডুর ফেডারেল পার্লামেন্ট ভবনে প্রবেশ করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, তারা পার্লামেন্ট প্রাঙ্গণের ভেতরের কিছু অংশ ভেঙে প্রবেশ করে এবং সেখানেই ‘বিজয় পতাকা’ ওড়ান।

নেপালের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত পার্লামেন্ট ভবন এখন আন্দোলনের প্রতীকী স্থানে পরিণত হয়েছে।

এর আগে, সোমবার সংঘর্ষ চরমে পৌঁছালে নিরাপত্তা বাহিনী গুলি চালায়। ওইদিন অন্তত ১৯ জন নিহত এবং প্রায় ৫০০ জন আহত হন। আহতদের অনেকেই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় কাঠমান্ডুসহ বিভিন্ন শহরে কারফিউ জারি করে প্রশাসন। কিন্তু তার পরোয়া না করেই মঙ্গলবার আবারও রাস্তায় নেমে আসে নেপালের ছাত্র-জনতা। আর তাতেই ক্ষমতাচ্যুত হন প্রধানমন্ত্রী ওলি।

সূত্র: হিমালয়ান টাইমস, কাঠমান্ডু পোস্ট
কেএএ/

