নাগরিকদের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার আহ্বান নেপাল সেনাপ্রধানের

নাগরিকদের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার আহ্বান নেপাল সেনাপ্রধানের
জেন-জিদের বিক্ষোভের পর ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি নিয়ে জনগণকে অবহিত করতে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন নেপালের সেনাপ্রধান জেনারেল অশোক রাজ সিগদেল।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দেওয়া ভাষণে নাগরিকদের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বিক্ষোভ চলাকালে জনসাধারণের সম্পত্তির ক্ষতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন সেনাপ্রধান।
সেনাবাহিনীর জনসংযোগ অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘নেপাল সেনাবাহিনী সব সময় নেপাল ও এর জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রাণ ও সম্পদ রক্ষায় সর্বোতভাবে নিবেদিত।’
সেনাবাহিনী ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় ঐতিহ্যসহ জনসম্পদ রক্ষাকে যৌথ দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছে। চলমান অস্থিরতার মধ্যে সংযম দেখিয়ে সামাজিক সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্য রক্ষায় নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে নেপাল সেনাবাহিনী।
এএসএ/এমএস