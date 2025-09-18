নেপালের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বললেন মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন এবং সাম্প্রতিক মর্মান্তিক প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন।
একইসঙ্গে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্কির প্রচেষ্টার প্রতি ভারতের দৃঢ় সমর্থনের আশ্বাস দেন এবং নেপালের জাতীয় দিবস উপলক্ষে তাকে ও নেপালবাসীকে শুভেচ্ছা জানান।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) এক্স (সাবেক টুইটার)-এ দেওয়া এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কির সঙ্গে একটি আন্তরিক ফোনালাপ হয়েছে। সাম্প্রতিক মর্মান্তিক প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছি এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার তার প্রচেষ্টার প্রতি ভারতের পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছি।
এছাড়াও, আগামীকাল নেপালের জাতীয় দিবস উপলক্ষে তাকে ও নেপালের জনগণকে উষ্ণ শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।
ক্ষমতা পরিবর্তনের পর এটি ছিল দু’দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে প্রথম সরাসরি যোগাযোগ, যা প্রতিবেশী দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
সূত্র: দ্য ইকোনমিক টাইমস
