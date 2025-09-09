নেপালে ৩ পুলিশ সদস্যকে পিটিয়ে মারলো বিক্ষুব্ধ জনতা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২১ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নেপালে ৩ পুলিশ সদস্যকে পিটিয়ে মারলো বিক্ষুব্ধ জনতা
বিক্ষোভে উত্তাল নেপাল/ছবি: খবরহাব

জেন-জিদের আন্দোলনে উত্তাল গোটা নেপাল। পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী। পার্লামেন্ট ভবনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় চলছে হামলা-ভাঙচুর। এরই মধ্যে কোটেশ্বরে অবস্থানরত তিন পুলিশ সদস্য আত্মসমর্পণের পরও বিক্ষোভকারীদের হাতে হত্যার শিকার হয়েছেন।

দেশটির সংবাদ মাধ্যম খবরহাব প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা প্রথমে পুলিশের বিভাগীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করেন। কর্মকর্তাদের টেনে বের করে আনেন রাস্তায়। অস্ত্র সমর্পণ করার পরও তিনজন পুলিশ সদস্যকে জনতা পিটিয়ে হত্যা করে।

নাক্সালে অবস্থিত নেপাল পুলিশ সদর দপ্তর এ হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সদর দপ্তর একে বর্বরোচিত ঘটনা হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেছে, এটি রাজধানীর ক্রমাবনতশীল নিরাপত্তা পরিস্থিতির স্পষ্ট প্রমাণ।

কাঠমান্ডুতে সরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক নেতাদের বাসভবন এবং গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কার্যালয়গুলোকে লক্ষ্য করে সহিংসতা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা অব্যাহত থাকায় কোটেশ্বরের এ হামলা। এ হত্যাকাণ্ডে আইনশৃঙ্খলার সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা আরও তীব্র হয়েছে।

দুদিনের বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ২১ জন বিক্ষোভকারী। এর সঙ্গে যোগ হলো এই তিন পুলিশ সদস্যের মৃত্যু।

এএসএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।