নেপালের ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বন্ধ ঘোষণা
কাঠমান্ডুজুড়ে বিক্ষোভ বাড়তে থাকায় ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (টিআইএ) সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গোথাতারসহ বিভিন্ন এলাকায় আগুন দেওয়ার ঘটনার পর বিমান নিরাপত্তার অবনতির কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে টিআইএ।
বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নেপালি সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ধরনের ফ্লাইট পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে বলে জানানো হয়।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) থেকে বিক্ষোভ-সংঘাতে উত্তাল হয়ে উঠেছে নেপাল। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) জেন জি বিক্ষোভকারীরা শাসক দল নেপালি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।
সোমবার নিরাপত্তা বাহিনীর দমন-পীড়নে ১৯ তরুণ বিক্ষোভকারী নিহত হওয়ার ঘটনায় দেশজুড়ে ক্ষোভ আরও ছড়িয়ে পড়েছে। সরকার শক্ত হাতে বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
দুর্নীতি ও সামাজিক মাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া আন্দোলন এখন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার বাড়ি ও প্রধান দলগুলোর কার্যালয়ে হামলা চালায়। বিভিন্ন স্থানে পাথর নিক্ষেপ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।
রাজধানী কাঠমান্ডু ও কয়েকটি জেলায় উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিভিন্ন স্থানে কারফিউ জারি করেছে প্রশাসন।
