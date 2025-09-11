  2. আন্তর্জাতিক

নেপালে কারাগারে সেনাবাহিনীর গুলিতে দুই বন্দি নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪১ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কারফিউ চলাকালে নেপালের রাস্তায় টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী। ছবি: এএফপি

নেপালের রামেছাপ জেলা কারাগারে সেনাবাহিনীর গুলিতে দুইজন নিহত হওয়ার খবর জানিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী।

কারাগার থেকে মুক্তির দাবি জানানো কয়েদিদের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়লে সেনা সদস্যরা গুলি চালায়।

এই ঘটনায় ১২ জন বন্দি আহত হয়েছেন বলেও জানিয়েছে সেনাবাহিনী।

এর আগে, মঙ্গলবার রাতে দেশটির বাঁকের বৈজনাথ গ্রামীণ পৌরসভার নওবাস্তা এলাকার একটি কিশোর সংশোধনাগার থেকে পালানোর চেষ্টা করার সময় পাঁচজন কিশোর বন্দি মারা গেছেন।

জেন জি আন্দোলন তীব্র হওয়ার পর বেশ কয়েকজন বন্দি নেপালের বিভিন্ন জেলা কারাগার থেকে পালিয়ে গেছেন।

এদিকে, নেপাল সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা বিভিন্ন কারাগার থেকে পালানোর চেষ্টাকারী এবং পালিয়ে যাওয়া কিছু বন্দিকে আটক করেছে।

বুধবার সেনাবাহিনীর দেওয়া তথ্য অনুযায়, সপ্তারীর রাজবিরাজ জেলা কারাগার থেকে পালানো ১৯২ জন বন্দিকে আটক করা হয়েছে।

এদিকে, দেশটির কাঞ্চনপুরের চাঁদনীতে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করার সময় সাতজন বন্দিকে আটক করে নেপালি সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেনাবাহিনী আরও জানিয়েছে, স্থানীয়রা একজন বন্দিকে আটক করে স্থানীয় পুলিশ অফিসের কাছে হস্তান্তর করেছে।

এছাড়া ১২ জন বন্দি স্বেচ্ছায় কারাগারে আত্মসমর্পণ করেছে বলেও জানানো হয়েছে।

সূত্র: বিবিসি

এমএসএম

