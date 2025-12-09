দেশত্যাগ করতে চাওয়া বিদেশিদের জন্য ভিসানীতি শিথিল করলো নেপাল

দেশত্যাগ করতে চাওয়া বিদেশিদের জন্য ভিসানীতি শিথিল করলো নেপাল
কাঠমান্ডু উপত্যকায় চলমান কারফিউ ও অস্থিরতার মধ্যে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সহায়তা করতে নেপালের অভিবাসন বিভাগ সাময়িকভাবে ভিসা ও প্রস্থানের প্রক্রিয়া সহজ করেছে।
অভিবাসন দপ্তরের কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন, যেসব বিদেশি নাগরিকের ভিসা ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৈধ ছিল, তারা এখন অতিরিক্ত কোনো ফি ছাড়াই ভিসা হালনাগাদ ও প্রস্থানের অনুমতিপত্র (এক্সিট পারমিট) সংগ্রহ করতে পারবেন।
এই সেবা অভিবাসন দপ্তরে অথবা সরাসরি দেশের বাইরে যাওয়ার নির্দিষ্ট পয়েন্টে পাওয়া যাবে।
এছাড়াও, অস্থিরতার মধ্যে যাদের পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে তাদের জন্য ভিসা স্থানান্তরের বিশেষ ব্যবস্থাও করা হয়েছে।
এমার্জেন্সি পাসপোর্ট বা দূতাবাস কর্তৃক ইস্যু করা অন্য কোনো ভ্রমণ দলিল নিয়ে যারা যাত্রা করছেন, তাদের নতুন নথিতে পুরোনো ভিসা স্থানান্তর করা হবে। যাতে তাদের দেশত্যাগ প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন হয়।
এদিকে বর্তমান জাতীয় পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী নিয়ে ছড়িয়ে পড়া বিভ্রান্তিকর ও ভুয়া তথ্যের ব্যাপারে সতর্ক করে দেশটির সেনাবাহিনী জনগণকে গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
নেপালের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বাহিনীটি নিয়মিতভাবে প্রেস বিজ্ঞপ্তি, প্রেস নোট এবং নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক বার্তা ও কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করে আসছে।
সূত্র: দ্য হিমালয়ান টাইমস
এমএসএম