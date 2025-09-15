নেপালে কারা হলেন নতুন মন্ত্রী?
নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারে নতুন তিন মন্ত্রীকে নিয়োগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) তাদের নাম ঘোষণা করা হয়। সোমবার নতুন মন্ত্রীরা শপথ নিতে পারেন বলে জানা গেছে।
নেপালি সংবাদমাধ্যম কাঠমান্ডু পোস্ট জানিয়েছে, সাবেক অর্থসচিব রমেশ্বর খনালকে অর্থমন্ত্রী, খ্যাতিমান আইনজীবী ওম প্রকাশ আর্যালকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং নেপাল বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সাবেক নির্বাহী পরিচালক কুলমান ঘিসিংকে জ্বালানি ও সেচমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
ঘিসিংকে অতিরিক্ত আরও দুটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে—পদ্ম কাঠামো ও পরিবহন এবং নগর উন্নয়ন। সোমবার নতুন মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ করানো হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ একজন সহকারী।
প্রথমদিকে অ্যাডভোকেট আর্যাল সরকারে বাইরে থেকে সহযোগিতা করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত মন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাবে রাজি হন। তিনি সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পাওডেল, প্রধানমন্ত্রী কার্কি, জেন জি প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রধান রাজনৈতিক দলের আলোচনায়ও অংশ নিয়েছিলেন।
অর্থনীতিবিদ রমেশ্বর খনাল কিছুদিন আগেই কেপি শর্মা ওলি সরকারের কাছে উচ্চ পর্যায়ের অর্থনৈতিক সংস্কার সুপারিশ কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে একটি ৪৪৭ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন।
অন্যদিকে, লোডশেডিং কমিয়ে জনমনে আস্থার জায়গা তৈরি করা কুলমান ঘিসিংকে সরিয়ে তার পদে হিতেন্দ্র দেব শাক্যকে বসিয়েছিল ওলি সরকার, যা জনমনে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি করেছিল।
গত সপ্তাহে জেন জি আন্দোলনের ব্যানারে দুইদিনের দুর্নীতিবিরোধী বিক্ষোভে অন্তত ৭০ জন নিহত হন। সারাদেশে সরকারি ও বেসরকারি সম্পদ শত শত কোটি রুপির ক্ষয়ক্ষতি হয়।
শনিবার সন্ধ্যা থেকে কার্কি মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। রোববার রাতে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন যে, আর্যাল স্বরাষ্ট্র ও আইন, বিচার ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেবেন। এর আগে তিনি খনালকে অর্থমন্ত্রী ও ঘিসিংকে জ্বালানি মন্ত্রী হিসেবে নিশ্চিত করেন।
