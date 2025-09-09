নেপালে কারাগারের প্রাচীর ভেঙে পালালেন পাঁচ শতাধিক কয়েদি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৮ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জলেশ্বর কারাগার/ছবি: খবরহাব

নেপালের মহোত্তরীর জলেশ্বর কারাগারের প্রাচীর ভেঙে পালিয়েছেন অন্তত ৫৭২ জন বন্দি। বিক্ষোভকারী ও বন্দিরা মিলে হামলা চালিয়ে প্রাচীর ভেঙে ফেলেন। পালানো বন্দির সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট হেরম্ব শর্মা জানান, সন্ধ্যা ৭টার দিকে পাঁচ শতাধিক বিক্ষোভকারী কারাগারে উপস্থিত হয়ে হামলা চালায়। এসময় বন্দিদের হাতে কেবল রান্নাঘরের ব্যবহার্য সরঞ্জাম থাকলেও বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল লোহার রড।

জলেশ্বরে পরিস্থিতি এখনো উত্তেজনাপূর্ণ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জরুরি বৈঠক করছে। জেলা প্রশাসন সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিট থেকে আগামীকাল সকাল ৮টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করেছে।

মূলত নেপালে দুর্নীতি এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে সোমবার রাজধানী কাঠমান্ডুতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করে হাজারও তরুণ। গত শুক্রবার থেকে ফেসবুক, ইউটিউব ও এক্সসহ (সাবেক টুইটার) বেশ কয়েকটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ রাখা হয়।

সরকার ২৬টি নিবন্ধিত নয় এমন প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকেই সাধারণ ব্যবহারকারীরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েন এবং তারা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। দেশজুড়ে চলছে ব্যাপক সহিংসতা-সংঘর্ষ। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২১ জন বিক্ষোভকারী ও তিনজন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন।

সূত্র: খবরহাব

