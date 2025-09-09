নেপালে বিক্ষোভকারীদের আগুনে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর মৃত্যু
নেপালে জেন জি বিক্ষোভকারীদের দেওয়া আগুনে প্রাণ হারালেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঝলানাথ খনালের স্ত্রী রাজ্যলক্ষ্মী চিত্রকার।
পরিবার সূত্রের খবর, দাল্লু এলাকার বাসভবনে তাকে ঘরের ভেতরে আটকে রেখেই বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা। তাকে তৎক্ষণাত কির্তিপুর বার্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই হামলার বিষয়ে এখনো কোনো বিবৃতি প্রকাশ করেনি।
এর আগে, সোমবার পার্লামেন্ট ভবনের সামনে তুমুল সংঘর্ষে ১৯ জন নিহত এবং কয়েকশ মানুষ আহত হন। মঙ্গলবার মারা যান আরও দুজন।
বিক্ষোভকারীরা দুর্নীতি, সরকারবিরোধী নিপীড়ন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরকারের নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিলেন। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী জলকামান, টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট এবং গুলি ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালায়। বিভিন্ন শহরে জারি করা হয় কারফিউ।
তবে আন্দোলনকারীরা দমে না গিয়ে মঙ্গলবারও বিক্ষোভ চালিয়ে যান। চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। এদিন বিভিন্ন নেতার বাড়ি ও সরকারি ভবনে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা।
