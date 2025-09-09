নেপালে কতজন বাংলাদেশি আটকে আছেন, যা জানা গেলো
নেপালের কাঠমান্ডুতে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের হটলাইনে ৩৫০ জনের বেশি আটকে পড়া বাংলাদেশির ফোন কল এসেছে। তাদের অধিকাংশেরই বিমানের ফ্লাইট সংক্রান্ত তথ্য, বিলম্ব বা ভবিষ্যৎ সময়সূচি নিয়ে প্রশ্ন ছিল। ধারণা করা হচ্ছে বর্তমানে প্রায় ৫০০ জন বাংলাদেশি বিমানযাত্রী কাঠমান্ডুতে আটকে আছেন। এ অবস্থায় আটকে পড়া বিমানযাত্রীদের যোগাযোগে জরুরি নম্বর চালু করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাতে কাঠমান্ডুর বাংলাদেশ মিশনের বরাত দিয়ে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, কাঠমান্ডু-ঢাকা রুটে বিমানের ফ্লাইট সংক্রান্ত তথ্য বা হালনাগাদ জানতে যাত্রীদের বিমানের কয়েকটি নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। সেগুলো হলো- কাঠমান্ডু অফিস কান্ট্রি ম্যানেজার +৯৭৭৯৮৫১০৩৭৫১০, স্টেশন ম্যানেজার +৯৭৭ ৯৮৫১০২৬১৫৯ এবং সেলস +৯৭৭ ৯৮৪৭৯১৮৪০২ নম্বর।
বাংলাদেশ মিশনের বরাত দিয়ে আবুল কালাম আজাদ মজুমদার আরও জানান, প্রায় একশ বাংলাদেশি কর্মকর্তা ও ফুটবল খেলোয়াড় সরকারি কাজে কাঠমান্ডু সফরে গিয়ে বর্তমানে সেখানে আটকে আছেন। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা পর্যটরে উদ্দেশ্যে ভ্রমণে যাওয়া কতজন বাংলাদেশি কাঠমান্ডুতে অবস্থান করছেন তা তাৎক্ষণিক নির্ধারণ করা যায়নি। কাঠমান্ডুতে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের হটলাইনে এরই মধ্যে ৩৫০ জনের বেশি আটকে পড়া বাংলাদেশির ফোন কল এসেছে। ধারণা করা হচ্ছে বর্তমানে প্রায় ৫০০ জন বাংলাদেশি বিমানযাত্রী কাঠমান্ডুতে আটকে আছেন।
নেপালের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও ফ্লাইট চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমানের পক্ষ থেকে নতুন সময়সূচি ঘোষণা করা হবে।
এমইউ/কেএসআর