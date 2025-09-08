দুর্নীতি-সামাজিক মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে নেপালে বিক্ষোভ
নেপালে দুর্নীতি এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে সোমবার রাজধানী কাঠমান্ডুতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেছে হাজারো তরুণ। গত শুক্রবার থেকে ফেসবুক, ইউটিউব ও এক্সসহ (সাবেক টুইটার) বেশ কয়েকটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ রাখা হয়েছে। সরকার ২৬টি নিবন্ধিত নয় এমন প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকেই সাধারণ ব্যবহারকারীরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন এবং তারা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। খবর এএফপির।
ইনস্টাগ্রামের মতো জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মে নেপালে লাখো ব্যবহারকারী রয়েছে যারা বিনোদন, খবর এবং ব্যবসার জন্য এসবের ওপর নির্ভরশীল।
জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে জেন-জি তরুণরা জাতীয় সংগীত গেয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেন তারা।
২৪ বছর বয়সী শিক্ষার্থী যুবন রাজভান্ডারি বলেন, আমরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করার ঘটনায় রাস্তায় নেমেছি। তবে এটাই একমাত্র কারণ নয়। নেপালে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে, সেটার বিরুদ্ধেও আমরা প্রতিবাদ করছি।
২০ বছর বয়সী ইক্ষামা তুমরোক নামের আরেক শিক্ষার্থী বলেন, আমরা সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। আমরা পরিবর্তন চাই। আগের প্রজন্ম সহ্য করেছে, কিন্তু আমাদের প্রজন্মেই এর শেষ হওয়া উচিত।
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ভূমিকা ভারতী বলেন, বিদেশে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন হয়েছে। সরকার ভয় পাচ্ছে, নেপালেও একই ঘটনা ঘটতে পারে।
গত মাসে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নেয়, সংশ্লিষ্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কোম্পানিগুলোকে সাত দিনের মধ্যে নেপালে নিবন্ধন করতে হবে, যোগাযোগের জন্য প্রতিনিধি রাখতে হবে এবং অভিযোগ ও নিয়ম মানা বিষয়ক কর্মকর্তাও নিয়োগ দিতে হবে।
এ সিদ্ধান্তের পেছনে ছিল গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ। রোববার এক বিবৃতিতে নেপাল সরকার জানায়, তারা চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সম্মান করে এবং এগুলোর সুরক্ষা ও অবাধ ব্যবহারের পরিবেশ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
নেপালে এর আগেও জনপ্রিয় অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ সীমিত করা হয়েছিল। গত জুলাইয়ে অনলাইন প্রতারণা ও অর্থপাচারের কারণ দেখিয়ে সরকার টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপ বন্ধ করে দেয়। তার আগে টিকটককে নয় মাসের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তবে গত বছরের আগস্টে প্ল্যাটফর্মটি নেপালি নিয়ম মেনে চলতে সম্মত হলে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।
