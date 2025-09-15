জেন জি আন্দোলন
নেপালে নিহতদের পরিবারের জন্য লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ, পালিত হবে শোক দিবস
নেপালে জেন জি আন্দোলনে নিহতদের জন্য লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন নবনিযুক্ত স্বরাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী ওম প্রকাশ আর্যাল। আন্দোলনে হতাহতদের স্মরণে জাতীয় শোক দিবস পালিত হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) শপথ নেওয়ার পরপরই এসব সিদ্ধান্ত জানান তিনি।
অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জেন জি আন্দোলনের সময় গত ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর নিহত প্রত্যেক পরিবারের জন্য এক লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এই অর্থ মূলত শেষকৃত্যের ব্যয় মেটাতে সহায়তা করবে।
এছাড়া নিহতদের স্মরণে জাতীয় শোক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ওইদিন সরকারি ভবনগুলোতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে।
দুর্নীতি, সরকারবিরোধী নিপীড়ন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে গত ৮ সেপ্টেম্বর রাস্তায় নেমে আসে নেপালের তরুণ সমাজ। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী জলকামান, টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট এবং গুলি ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালায়। বিভিন্ন শহরে জারি করা হয় কারফিউ।
তবে আন্দোলনকারীরা দমে না গিয়ে পরদিনও বিক্ষোভ চালিয়ে যান। চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। এদিন বিভিন্ন নেতার বাড়ি ও সরকারি ভবনে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা। নেপালের সহিংসতায় এ পর্যন্ত ৭২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
এ অবস্থায় গত ১২ সেপ্টেম্বর নেপালের ইতিহাসে প্রথম নারী সরকারপ্রধান হিসেবে শপথ নেন সাবেক বিচারপতি সুশীলা কার্কি। জেন জি আন্দোলনকারীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌডেল ও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার পর কার্কিকে অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়।
সূত্র: খবর হাব
