নেপালের বিক্ষোভে সতর্ক নজর ভারতের
নেপালে দুর্নীতিবিরোধী জেন জি আন্দোলনের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে ভারত। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) কাঠমান্ডুতে বহু হতাহতের ঘটনার পর এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
বিবৃতিতে ভারত জানায়, তরুণদের প্রাণহানিতে তারা গভীরভাবে মর্মাহত এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছে। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাষ্যমতে, ‘একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রতিবেশী হিসেবে আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট সবাই সংযম প্রদর্শন করবেন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করবেন।’
ভারত আরও জানিয়েছে, কাঠমান্ডু এবং নেপালের আরও কয়েকটি শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে। নেপালে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের প্রতি সতর্ক থাকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে নয়াদিল্লি।
কাঠমান্ডু ভ্যালি ছাড়াও বিরাটনগর, হেতৌডা ও অন্যান্য বড় শহরে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং একাধিক এলাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। এতে নেপালের ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে ভারত।
সূত্র: হিমালয়ান টাইমস
কেএএ/