নেপালে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে পুলিশের গুলি, নিহত ১
নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর নিউ বানেশ্বরে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে একজন নিহত হয়েছেন। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দেশটির পার্লামেন্ট ভবনের সামনে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে।
একজন বিক্ষোভকারী চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন বলে নিশ্চিত করেছেন সিভিল হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক মোহন চন্দ্র। নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো নিশ্চিত করা যায়নি। মোহন চন্দ্র জানান, ডজনখানেক আহতকে সিভিল হাসপাতাল, এভারেস্ট হাসপাতালসহ নিকটস্থ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এদিন বিক্ষোভকারীরা প্রথমে নির্ধারিত এলাকায় অবস্থান করলেও পরে তারা পার্লামেন্ট ভবন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এসময় পুলিশ পানি কামান, টিয়ারগ্যাস ও গুলি চালায়। এতে বহু বিক্ষোভকারী আহত হন।
নেপালের ছাত্র-জনতা মূলত দুর্নীতি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধকরণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করছেন। তাদের এই আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে অন্য শহরগুলোতেও।
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ায় কারফিউ জারি করেছে প্রশাসন। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন বড় শহরে বিক্ষোভ মিছিল অব্যাহত রয়েছে।
সূত্র: কাঠমান্ডু পোস্ট
কেএএ/