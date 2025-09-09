নেপালের বিমানবন্দরে হামলা-আগুন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৯ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নেপালের বিমানবন্দরে হামলা-আগুন
গৌতম বুদ্ধ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর/ছবি: খবরহাব

পার্লামেন্ট ভবনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলার পর এবার ভাইরাহাওয়া গৌতম বুদ্ধ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলা চালানো হয়েছে। এসময় বিমানবন্দরের পার্কিং এলাকায় থাকা যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা।

বিমানবন্দরটির মহাব্যবস্থাপক প্রতাপ বাবু তিওয়ারি জানান, এ ঘটনায় পাঁচটি চার চাকা ও দুটি দুই চাকার যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তিনি আরও জানান, বিমানবন্দরের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

মূলত নেপালে দুর্নীতি এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে সোমবার রাজধানী কাঠমান্ডুতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করে হাজারও তরুণ। গত শুক্রবার থেকে ফেসবুক, ইউটিউব ও এক্সসহ (সাবেক টুইটার) বেশ কয়েকটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ রাখা হয়েছে।

সরকার ২৬টি নিবন্ধিত নয় এমন প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকেই সাধারণ ব্যবহারকারীরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন এবং তারা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এখন পর্যন্ত ২১ জন বিক্ষোভকারী ও তিনজন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন।

সূত্র: খবরহাব

