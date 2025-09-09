নেপালে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দিনও নিহত ২, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২১

নেপালে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দিনও নিহত ২, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২১
নেপালে জেন জি আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২১ জনে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) নতুন করে আরও দুইজন প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানিয়েছেন কাঠমান্ডুর সিভিল সার্ভিস হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক মোহন রেজমি।
তিনি জানান, শুধু এই হাসপাতালেই বর্তমানে ৯০ জন আহত চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
এর আগে, সোমবার পার্লামেন্ট ভবনের সামনে তুমুল সংঘর্ষে ১৯ জন নিহত এবং কয়েকশ মানুষ আহত হন।
বিক্ষোভকারীরা দুর্নীতি, সরকারবিরোধী নিপীড়ন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরকারের নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন। নিরাপত্তা বাহিনী জলকামান, টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট এবং গুলি ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালায়। বিভিন্ন শহরে জারি করা হয় কারফিউ।
তবে আন্দোলনকারীরা দমে না গিয়ে মঙ্গলবারও বিক্ষোভ চালিয়ে যান। চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি।
সূত্র: বিবিসি
