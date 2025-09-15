  2. আন্তর্জাতিক

নেপালে জেন-জি আন্দোলনের সময় লুট হওয়া সামগ্রী ফেরত দেওয়ার আহ্বান

প্রকাশিত: ০৪:৩০ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে পার্লামেন্ট ভবনে সংসদ ভবনে আগুন ধরিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা/ ছবি: এএফপি

নেপালে জেন-জি আন্দোলনের সময় পার্লামেন্ট ভবন থেকে লুট হওয়া সামগ্রী ফেরত দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে দেশটির ফেডারেল পার্লামেন্ট সচিবালয়। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই অনুরোধ জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে ফেডারেল পার্লামেন্ট সচিবালয় বলে, আন্দোলনের সময় যেসব সামগ্রী বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেগুলো ফেরত দেওয়ার পাশাপাশি এসব সামগ্রীর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যদি কোনো সামগ্রী আপনাদের কাছে থাকে, অনুগ্রহ করে তা ফিরিয়ে দিন। আর যদি কোথায় আছে বা কার কাছে আছে তা জানেন, দয়া করে ফেডারেল পার্লামেন্ট সচিবালয়কে জানান।

এছাড়া সচিবালয় জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, আন্দোলনের সময় কারও সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার ভিডিওচিত্র থাকলে তা জমা দেওয়ার জন্য। আশ্বস্ত করা হয়েছে, তথ্যদাতাদের পরিচয় গোপন রাখা হবে।

জেন-জি আন্দোলন চলাকালে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) নেপালের পার্লামেন্ট ভবনে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর চালানো হয়। পরে বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য ও পরিদর্শনে জানা গেছে, সচিবালয়ের বেশ কিছু মালামাল হারিয়ে গেছে।

হারানো সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে টেবিল, চেয়ার, কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ক্যামেরা, টেলিভিশন, মনিটর, মাইক্রোফোন, অডিও মিক্সার, স্পিকার, ফটোকপি মেশিনসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম।

সূত্র: খবরহাব

