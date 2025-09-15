জেন জি আন্দোলনের ফল

প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর পর প্রথম নারী অ্যাটর্নি জেনারেল পেলো নেপাল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩২ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর পর প্রথম নারী অ্যাটর্নি জেনারেল পেলো নেপাল
সুশীলা কার্কি ও সবিতা ব্যানার্জী/ ছবি: কাঠমান্ডু পোস্ট

প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর পর প্রথম নারী অ্যাটর্নি জেনারেল পেলো নেপাল। হিমালয় সংলগ্ন দেশটির ইতিহাসে প্রথম নারী অ্যাটর্নি জেনারেল হয়েছেন সবিতা ব্যানার্জী।

জ্যেষ্ঠ এ আইনজীবীকে রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন দেশটির প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি। সবিতা নেপালের প্রখ্যাত আইনজীবী ৯৯ বছর বয়সী কৃষ্ণ প্রসাদ ব্যানার্জীর মেয়ে।

এর আগে, রমেশ বাদাল অ্যাটর্নি জেনারেল পদ থেকে পদত্যাগ করেন, যা গ্রহণ করেন প্রেসেডন্ট রামচন্দ্র পৌডেল। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে সাবেক প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর পদত্যাগ করেন রমেশ বাদাল।

দুর্নীতি, সরকারবিরোধী নিপীড়ন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে গত ৮ সেপ্টেম্বর রাস্তায় নেমে আসে নেপালের তরুণ সমাজ। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী জলকামান, টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট এবং গুলি ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালায়। বিভিন্ন শহরে জারি করা হয় কারফিউ।

তবে আন্দোলনকারীরা দমে না গিয়ে পরদিনও বিক্ষোভ চালিয়ে যান। চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। এদিন বিভিন্ন নেতার বাড়ি ও সরকারি ভবনে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা। নেপালের সহিংসতায় এ পর্যন্ত অন্তত ৭২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

এ অবস্থায় গত ১২ সেপ্টেম্বর নেপালের ইতিহাসে প্রথম নারী সরকারপ্রধান হিসেবে শপথ নেন সাবেক বিচারপতি সুশীলা কার্কি। এরই মধ্যে মন্ত্রিসভা গঠনের কাজ শুরু করেছেন তিনি। সোমবার শপথ নিয়েছেন নতুন তিন মন্ত্রী।

সূত্র: হিমালয়ান টাইমস
