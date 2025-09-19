সেনা সুরক্ষা ছেড়ে প্রকাশ্যে এলেন নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ওলি

সেনা সুরক্ষা ছেড়ে প্রকাশ্যে এলেন নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ওলি
সেনা সুরক্ষা ছেড়ে প্রকাশ্যে এলেন নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। গত ৯ সেপ্টেম্বর পদত্যাগের পর থেকে তিনি শিবপুরীর সেনা স্টাফ কলেজে অবস্থান করছিলেন। তবে বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সেখান থেকে বের হয়ে ভক্তপুরের গুন্ডু এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় উঠেছেন বলে জানিয়েছেন ওলির ঘনিষ্ঠ সূত্র।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও সিপিএন-ইউএমএল চেয়ারম্যান কে পি শর্মা ওলির নিজ বাসভবন বালকটে ৯ সেপ্টেম্বর জেন জি বিক্ষোভ চলাকালে অগ্নিসংযোগ করা হয়।
তীব্র আন্দোলনের মুখে ৯ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। বর্তমানে সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব পালন করছে।
ক্ষমতা ছাড়ার মাত্র ১০ দিনের মাথায় সেনা সুরক্ষা ছেড়ে প্রকাশ্যে এলেন ওলি। তবে তার অবস্থান নিয়ে ইউএমএল আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কিছু জানায়নি।
ইউএমএল-এর প্রচার বিভাগপ্রধান রাজেন্দ্র গৌতম বলেন, চেয়ারম্যান কোথায় থাকছেন, সে বিষয়ে দলের কাছে কোনো তথ্য নেই।
দুর্নীতি, সরকারবিরোধী নিপীড়ন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে গত ৮ সেপ্টেম্বর রাস্তায় নেমে আসে নেপালের তরুণ সমাজ। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী জলকামান, টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট এবং গুলি ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালায়। বিভিন্ন শহরে জারি করা হয় কারফিউ।
তবে আন্দোলনকারীরা দমে না গিয়ে পরদিনও বিক্ষোভ চালিয়ে যান। চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। এদিন বিভিন্ন নেতার বাড়ি ও সরকারি ভবনে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা। নেপালের সহিংসতায় এ পর্যন্ত অন্তত ৭২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
এ অবস্থায় গত ১২ সেপ্টেম্বর নেপালের ইতিহাসে প্রথম নারী সরকারপ্রধান হিসেবে শপথ নেন সাবেক বিচারপতি সুশীলা কার্কি। তার পর শপথ নিয়েছেন নতুন আরও তিন মন্ত্রী।
সূত্র: সেতোপাতি
