নেপালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে তারকাদের সমর্থন
সরকারি দুর্নীতি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধের প্রতিবাদে সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে কাঠমান্ডুর রাস্তায় নেমেছে নেপালের ছাত্র-জনতা। তরুণদের এ বিক্ষোভে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন দেশটির খ্যাতিমান শিল্পী ও বিনোদন জগতের তারকারাও।
অভিনেতা মদন কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ ও হরি বংশ আচার্য ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান। হরি বংশ আচার্য সম্প্রতি নির্মিত একটি সড়কের ভঙ্গুর অবস্থা তুলে ধরে লিখেছেন, প্রতিদিন ভাবতাম, এত দ্রুত এ রাস্তা নষ্ট হলো কীভাবে। কিন্তু শুধু ভেবেই থেমে গেছি। আজকের তরুণরা শুধু ভাবছে না, প্রশ্ন তুলছে- কেন এমন হলো, কীভাবে হলো, এর দায় নেবে কে? আজকের কণ্ঠস্বর আসলে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়, বরং দায়িত্বশীল নেতাদের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে। তিনি আরও বলেন, নেতাদের উচিত নিজেদের কাজের মানোন্নয়ন করা ও ধীরে ধীরে নেতৃত্বের দায়িত্ব নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়া।
মদন কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠও তরুণদের কণ্ঠস্বর গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, দেশের সব যুগ দেখেছি। এখানে কণ্ঠরোধ হয়েছে, স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার লালসা দিন দিন বেড়েছে। প্রতিদিন হাজারো তরুণ বিদেশে কাজে পাড়ি জমাচ্ছেন। দুর্নীতি ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছেছে। এমনকি ‘মা নেপালকেও’ যেন কাঁদতে দেখি। এই তরুণরাই ভবিষ্যৎ, তাদের স্বপ্নই দেশের স্বপ্ন। এখন জেন জির কণ্ঠস্বর শোনার সময় এসেছে।
গায়ক ও অভিনেতা প্রকাশ সাপুত আন্দোলনে যোগ দিতে সুনীল ও সাচিন নামে দুই ভাইকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি ইউটিউব আয়ের ২৫ হাজার রুপি করে তাদের পাঠিয়ে লেখেন, এই অর্থ দিয়ে পানির ব্যবস্থা করো, শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকো, ধৈর্য হারিও না।
অভিনেতা ও পরিচালক নিশ্চল বসনেত টিকটকে পোস্ট দিয়ে সমর্থন জানান। তিনি অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতায় গিয়ে জনগণকে ভুলে যান ও দমনমূলক নিয়ম বানান। তবে এবার আন্দোলনের নেতৃত্ব কোনো ব্যক্তি নয়, বরং নেপালে বসবাসরত তরুণরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য আওয়াজ তুলছে। তিনি পুলিশকে আহ্বান জানান, যেন কোনো ধরনের সহিংসতা না ঘটে।
অভিনেত্রী কেকি অধিকারী এক কবিতার মাধ্যমে সংহতি জানান, আগুন যেন নিভে না যায়। উত্তেজনা ও দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াও। তোমাদের শ্রমই দেশ ও সমাজকে শক্তিশালী করবে। সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠো।
অভিনেত্রী বর্ষা রাউত কাঠমান্ডুর বাইরে থাকলেও টিকটকে ভিডিও দিয়ে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। অভিনেতা অনমোল কেসি, প্রদীপ খাদকা, ভোলারাজ সাপকোটা, বর্ষা শিবাকোটি, গায়িকা এলিনা চৌহান, রচনা রিমাল ও সমীক্ষা অধিকারীও আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছেন।
সূত্র: কাঠমান্ডু পোস্ট
এসএএইচ