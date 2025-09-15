নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারে যুক্ত হলেন ৩ মন্ত্রী, মন্ত্রিসভা সর্বোচ্চ ১৫ জনের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৭ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারে যুক্ত হলেন ৩ মন্ত্রী, মন্ত্রিসভা সর্বোচ্চ ১৫ জনের
নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন সুশীলা কার্কি/ ছবি: এএফপি

নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারে যুক্ত হলেন তিন মন্ত্রী। এ তিনজনসহ প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কির নেতৃত্বাধীন দেশটির নতুন মন্ত্রিসভায় থাকবেন সর্বোচ্চ ১৫ জন। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) তথ্য জানিয়েছে নেপালি সংবাদমাধ্যম কাঠমান্ডু পোস্ট।

খবরে বলা হয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার দুই দিনের মাথায় গত রোববার নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি তার মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করেছেন। রোববার তিনি তিনজন নতুন মন্ত্রী নিয়োগ দেন।

সাবেক অর্থসচিব রমেশ্বর খনালকে অর্থমন্ত্রী, খ্যাতিমান আইনজীবী ওম প্রকাশ আর্যালকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং নেপাল বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সাবেক নির্বাহী পরিচালক কুলমান ঘিসিংকে জ্বালানি ও সেচমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

ঘিসিংকে অতিরিক্ত আরও দুটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে—পদ্ম কাঠামো ও পরিবহন এবং নগর উন্নয়ন। সোমবার নতুন মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ করানো হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ একজন সহকারী।

কার্কির ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী এই সংকটকালীন সময়ে মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ১৫ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন। বাকি সদস্যদের ধাপে ধাপে নিয়োগ দেওয়া হবে।

কার্কির এক উপদেষ্টা জানান, অবস্থা স্বাভাবিক করা, ব্যবসায়িক মহলসহ বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং জনগণকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার জন্যই প্রথমে অর্থ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগের ওপর চাপ ছিল। তাই সততা ও দক্ষতায় প্রমাণিত ব্যক্তিদেরই বেছে নেওয়া হয়েছে।

প্রথমদিকে অ্যাডভোকেট আর্যাল সরকারে বাইরে থেকে সহযোগিতা করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত মন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাবে রাজি হন। তিনি সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পাওডেল, প্রধানমন্ত্রী কার্কি, জেন জি প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রধান রাজনৈতিক দলের আলোচনায়ও অংশ নিয়েছিলেন।

গত সপ্তাহে জেন জি আন্দোলনের ব্যানারে দুইদিনের দুর্নীতিবিরোধী বিক্ষোভে অন্তত ৭০ জন নিহত হন। সারাদেশে সরকারি ও বেসরকারি সম্পদ শত শত কোটি রুপির ক্ষয়ক্ষতি হয়।

শনিবার সন্ধ্যা থেকে কার্কি মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। রোববার রাতে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন যে, আর্যাল স্বরাষ্ট্র ও আইন, বিচার ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেবেন। এর আগে তিনি খনালকে অর্থমন্ত্রী ও ঘিসিংকে জ্বালানি মন্ত্রী হিসেবে নিশ্চিত করেন।

