ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে উত্তপ্ত নেপাল, রাজধানীতে সেনা মোতায়েন

ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে উত্তপ্ত নেপাল, রাজধানীতে সেনা মোতায়েন
চলমান তরুণ ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ সহিংস রূপ নেওয়ায় নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে দুপুর সাড়ে ১২টার ৩০ মিনিট থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত রাজধানীজুড়ে কারফিউ জারি করেছে। কারফিউয়ের আওতায় রয়েছে বানেশ্বর চৌক থেকে বিজুলি বাজার ব্রিজ (পশ্চিম), টিনকুনে চৌক (পূর্ব), রত্ন রাজ্য স্কুল (উত্তর) ও শঙ্খমুল ব্রিজ (দক্ষিণ) পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) কাঠমান্ডুর নিউ বানেশ্বরে দুর্নীতি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন শুরু করে ছাত্র-জনতা। বর্তমান পরিস্থিতিকে ‘অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ’ বলে বর্ণনা করেছে প্রশাসন। শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হলেও বিক্ষোভ ধীরে ধীরে সংঘর্ষে রূপ নেয়।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিক্ষোভকারীরা নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করে ফেডারেল পার্লামেন্ট প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ার পর সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর আগে পুলিশ টিয়ার গ্যাস, জল কামান, রাবার বুলেট ও আকাশে ফাঁকা গুলি ছুড়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। কিন্তু যুবকরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ইট-পাটকেল ছোড়ে ও সরাসরি পার্লামেন্ট ভবনে ঢুকে পড়ে। পরে নিরাপত্তা বাহিনী তাদের সরিয়ে দেয়।
এদিকে, কাঠমান্ডু ছাড়াও বিরাটনগর, বুটওয়াল, চিতওন ও পোখারাসহ বিভিন্ন শহরে তরুণরা রাস্তায় নেমেছেন। হাজারো তরুণের অংশগ্রহণে ছড়িয়ে পড়া এই বিক্ষোভ এখন দেশজুড়ে সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সূত্র: দ্য হিমালয়ান
এসএএইচ