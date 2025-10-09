জেন জি-দের সঙ্গে বৈঠক
নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান হতে সাবেক প্রধান বিচারপতির সম্মতি
নেপালে জেন জি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকের পর অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিতে সম্মতি দিয়েছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় চলা জুম বৈঠকে জেন জি প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান হিসেবে কার্কির নাম প্রস্তাব করা এবং এই প্রক্রিয়ায় নেপালের সেনাপ্রধান অশোক সিগডেলের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করার বিষয়ে সম্মত হন।
বৈঠকের সময় সরাসরি কার্কির সঙ্গে কোনো সংলাপ হয়নি, তবে পরবর্তী ফোনালাপের মাধ্যমে তার প্রস্তুতির নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে।
জেন জি দলের একজন সদস্য বলেন, সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তার সম্মতির পর আমরা সেনাপ্রধানের সঙ্গে আলোচনা এগিয়ে নিতে পারি।
বৈঠকে সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন যে, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংযুক্ত যুবকরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে না। এছাড়া বালেন্দ্র শাহ এবং সাগর ঢাকালকে বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে এই মুহূর্তে দেশ পরিচালনার জন্য কার্কি সবচেয়ে উপযুক্ত প্রার্থী বলে সম্মত হয়েছে জেন জি।
সূত্র: খবর হাব
কেএএ/