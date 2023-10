এবার লেবানন থেকে ইসরায়েলে হামলা

গাজা উপত্যকার পর এবার লেবানন থেকে হামলা হয়েছে ইসরায়েলে। জবাবে গোলা নিক্ষেপ করছে ইসরায়েলি বাহিনীও। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, লেবানন থেকে ইসরায়েলের দিকে বেশ কয়েকটি মর্টার শেল নিক্ষেপ করা হয়েছে। এর জেরে পাল্টা গোলা নিক্ষেপ করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

লেবানন থেকে নিক্ষিপ্ত মর্টার শেলগুলো বিরোধপূর্ণ মাউন্ট ডভ অঞ্চলে পড়েছিল বলে দাবি করেছে ইসরায়েল। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত বা কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

ইসরায়েলের দিকে মর্টার শেল নিক্ষেপের দায় স্বীকার করেছে লেবানিজ সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। এক বিবৃতিতে সংগঠনটি বলেছে, তারা মাউন্ট ডভ অঞ্চলে ইসরায়েলের তিনটি সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

জবাবে হিজবুল্লাহর ‘অবকাঠামো’ লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। সামরিক সূত্র বলছে, সেই অবকাঠামোটি ছিল একটি তাবু।

Footage shows mortars fired from Lebanon landing in the Mount Dov area pic.twitter.com/qoVK9aEw3X