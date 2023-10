কানাডায় হামাসের সমর্থনে বিক্ষোভের বিরুদ্ধে ট্রুডো

কানাডায় হামাসের সমর্থনে বিক্ষোভের নিন্দা করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (পূর্বে টুইটার) দেওয়া একটি পোস্টে তিনি লেখেন, ইসরায়েলের উপর হামাসের হামলার সমর্থনে কানাডায় যে বিক্ষোভ হয়েছে ও হচ্ছে আমি তার তীব্র নিন্দা জানাই।

ট্রুডো আরো বলেন, কানাডা কখনো সহিংসতার সমর্থন করে না। তবে ফিলিস্তিনিপন্থী বিক্ষোভকারী ও হামাস সমর্থনকারী বিক্ষোভকারীদের আলাদা চোখে দেখা হচ্ছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে কোনো মন্তব্য করেনি ট্রুডোর কার্যালয়।

এদিকে, হামাসের হামলায় ইসরায়েলে নিহতের সংখ্যা ৯০০ ছাড়িয়েছে। আহত হয়েছেন আড়াই হাজারের বেশি। মঙ্গলবার (১০ অক্টোবর) বাংলাদেশ সময় সকালে ইসরায়েলের মেডিকেল সার্ভিসের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানায় কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

The glorification of violence is never acceptable in Canada – by any group or in any situation. I strongly condemn the demonstrations that have taken place, and are taking place, across the country in support of Hamas’ attacks on Israel. Let’s stand united against acts of terror.