কথায় বলে, যুদ্ধে প্রথম ভুক্তভোগী হয় সত্য। ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধও এর ব্যতিক্রম নয়। গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস ইসরায়েলে হামলা চালানোর পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুল তথ্যের বন্যা বয়ে যায়। এর বেশিরভাগই ছিল ফিলিস্তিনবিরোধী ও ইসলামবিদ্বেষী পোস্ট। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার অনুসন্ধান বলছে, এসব গুজবের একটি বড় অংশ ছড়ানো হয়েছিল ভারতভিত্তিক ডানপন্থি অ্যাকাউন্টগুলো থেকে।

এসব ভুয়া গল্পের মধ্যে ছিল হামাস এক ইহুদি শিশুকে অপহরণ করছে, আরেক শিশুকে ট্রাকের পেছনে নিয়ে শিরশ্ছেদ করছে, ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা একদল তরুণীকে যৌনদাসী করে রেখেছেন- এমন আরও অনেক কিছু। নীল টিকচিহ্নধারী অ্যাকাউন্টগুলো থেকে ভাইরাল করা হয় এসব মিথ্যা তথ্য।

ইসলামবিদ্বেষী ‘ডিজইনফ্লুয়েন্সার’দের উত্থান

ভারতের অন্যতম খ্যাতিসম্পন্ন ফ্যাক্ট চেকিং সার্ভিস বুম সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে (সাবেক টুইটার) এ ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচারণার বেশ কয়েকটি নজির খুঁজে পেয়েছে।

যেসব তথাকথিত ইনফ্লুয়েন্সার নিয়মিত ভুল তথ্য শেয়ার করেন, তাদের ‘ডিজইনফ্লুয়েন্সার’ নাম দিয়েছে বুম। সংস্থাটির মতে, এসব ডিজইনফ্লুয়েন্সার মূলত ফিলিস্তিনকে নেতিবাচকভাবে টার্গেট করে অথবা ইসরায়েলের সমর্থনে প্রচারণা চালায়। এরা ফিলিস্তিনিদের নৃশংস হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে।

উদাহরণস্বরূপ- ‘ফিলিস্তিনি’ যোদ্ধারা কয়েক ডজন মেয়েকে যৌনদাসী করে আটকে রেখেছে, এমন দাবি করা একটি ভিডিও ছড়ানো হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অথচ সত্যটা হলো, এটি জেরুজালেমে একটি স্কুল ট্রিপের ভিডিও। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, ভিডিওতে থাকা মেয়েরা হাসিমুখে গল্প করছে এবং ফোন ব্যবহার করছে।

This video claiming to show Israeli girls taken as sex slaves by Hamas has gone viral with thousands of retweets. There is zero context, they look like they're happy chatting on their phones. And even if in Palestine looks like Jerusalem. Lots of Indian accounts sharing it pic.twitter.com/kHtBmuuH4L