হামাসের হাতে উত্তর কোরিয়ার অস্ত্র?

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই চলাকালে হামাসের এক যোদ্ধার হাতে উত্তর কোরিয়ার তৈরি অস্ত্র দেখা গেছে বলে দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার কিছু সংবাদমাধ্যম।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম রেডিও ফ্রি এশিয়ার (আরএফএ) খবর অনুসারে, গাজায় ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠী হামাসের এক যোদ্ধার হাতে উত্তর কোরিয়ার তৈরি এ-৭ হাই-এক্সপ্লোসিভ ফ্রাগমেন্টেশন রকেট দেখা গেছে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে ‘ওয়ার নয়ার’ নামে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে এমন দাবি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে আরএফএ। তাদের সূত্র দিয়ে একই দাবি করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার বার্তা সংস্থা ইয়োনহাপ, সংবাদমাধ্যম কোরিয়া টাইমস এবং কেবিএস।

#Palestine / #Israel : A recent video recorded today shows members of the Al-Qassam Brigades (#HAMAS) in #Gaza Strip.



One of the members can be seen with an uncommon F-7 HE-Frag rocket, originally produced in #NorthKorea (#DPRK). pic.twitter.com/JlkS9HdwPl