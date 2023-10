ইসরায়েলের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন হোয়াইট হাউজ মুখপাত্র

হামাসের হামলায় ইসরায়েলে ক্ষয়ক্ষতির কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন হোয়াইট হাউজ কর্মকর্তা জন কিরবি। টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত একটি অনুষ্ঠানে ইসরায়েলে হতাহতদের কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠরোধ হয়ে আসে তার। এসময় চোখের পানিও আটকাতে পারছিলেন তিনি।

জানা যায়, মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেল সিএনএনের একটি অনুষ্ঠানে ইসরায়েল-হামাস সংঘাতের বিষয়ে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন জন কিরবি।

এসময় হামাসের হামলায় হতাহতদের কথা বলতে গিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন তিনি। বারবার কথা আটকে যাচ্ছিল তার।

একপর্যায়ে কাঁদতে কাঁদতে কিরবি বলেন, এই ছবিগুলোর দিকে তাকানো কঠিন। ওরা মানুষ, পরিবারের সদস্য, বন্ধু। তারা প্রিয়জন।

“These are human beings.” White House spokesperson John Kirby breaks down on live TV while discussing the depravity of Hamas attacks. (Video: CNN) pic.twitter.com/aMfVDSEDIi