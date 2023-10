ইসরায়েলে হামাসের হামলাকে ‘নির্লজ্জ’ বললেন ওবামা

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ইসরায়েলে হামাসের হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (পূর্বে টুইটার) দেওয়া একটি পোস্টে ওবামা লেখেন, ইসরায়েলে ‘নির্লজ্জ সন্ত্রাসী হামলা’ ও নিরপরাধ বেসামরিক লোকদের হত্যা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় মার্কিন নাগরিকদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত।

তিনি আরও লেখেন, ইসরায়েল-ফিলিস্তিনের মধ্যে ন্যায্য ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তবে হামাসের আক্রমণের বিপরীতে ইসরায়েলের আত্মরক্ষার্থে যা যা প্রয়োজন, তা করার অধিকার রয়েছে।

আরও পড়ুন: হামাসের হাতে উত্তর কোরিয়ার অস্ত্র?



‘যারা এ সংঘাতে প্রাণ হারিয়েছে, তাদের জন্য আমরা শোকাহত। যাদের জিম্মি করে রাখা হয়েছে, তারা যেন নিরাপদে স্বজনদের কাছে ফিরতে পারে, সেই প্রার্থনা রইলো।’

All Americans should be horrified and outraged by the brazen terrorist attacks on Israel and the slaughter of innocent civilians. We grieve for those who died, pray for the safe return of those who’ve been held hostage, and stand squarely alongside our ally, Israel, as it…